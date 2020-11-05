МИД Армении: У Карабаха нет будущего в составе Азербайджана

Независимость Арцаха является общенациональной целью, - Зограб Мнацаканян.

Нагорный Карабах не имеет будущего в составе Азербайджана. Об этом 5 ноября заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает zakon.kz.

"Эта ситуация (включение Арцаха в состав Азербайджана – ред.) означает Арцах – без армян. Не будет такого!"- заявил Мнацаканян. По его словам, эти реалии максимально подчеркивают нынешние события, ситуация на поле боя, передает РИА "Новости".

Он добавил, что иностранные боевики принесут в регион негативные последствия. Кроме того, серьезные последствия сложатся и за пределами Карабаха.

Независимость Арцаха является общенациональной целью.

Не думаю, что где-либо в мире – от Лос-Анджелеса до Сиднея, от Парижа до Бейрута, от Москвы до Буэнос Айреса, найдется хоть один армянин, который сможет свыкнуться с мыслью о том, что 150 тыс. наших соотечественников в Арцахе, которые сегодня являются стражами нашей идентичности, могут подвергаться подобной угрозе, - заявил Мнацаканян.

По его словам, МИД Армении принципиально непосредственно на всех уровнях работает со всеми своими основными партнерами, начиная с самого высокого, и ни в чем не нуждается.

В Нагорном Карабахе утром 27 сентября начались ожесточенные бои между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана. Армянская сторона заявляет о массированных артиллерийских обстрелах и ударах беспилотниками со стороны Азербайджана. В Баку говорят о том, что это ответные меры на обстрелы азербайджанской территории со стороны карабахских сил. Обе стороны сообщают о потерях в живой силе и технике, а также пострадавших среди гражданских лиц.

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