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WhatsApp запускает новую функцию

Опция станет доступной для всех пользователей в течение месяца.

Фото : Notigram5 ноября 2020, 19:51

Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в блоге компании.

Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. <…> Большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp, — уточняется в сообщении.

При активации опции под названием "исчезающие сообщения" они пропадут спустя семь дней после отправки. В переписке с двумя людьми включить опцию сможет один из них, а в чатах со многими участниками контролировать работу функции будут администраторы.

Функция автоматического удаления будет действовать только в отношении сообщений и другого контента, отправленных после активации нового режима админом группы или одним собеседников в личном чате. Сохранить важные сообщения или картинки можно будет в виде скриншотов

Опция станет доступной для всех пользователей в течение месяца.


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