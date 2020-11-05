Пусть будут мир и согласие - в Жамбылской области стартовал проект

В рамках проекта создано пять рабочих групп по направлениям "Информационная пропаганда", "Решение социально-бытовых проблем", "Развитие бизнеса на селе", "Религиозные проблемы" и "Правоохранительная сфера".

Как известно, по инициативе акима области Бердибека Сапарбаева стартовал пилотный проект "Мир и согласие", направленный на укрепление межнациональной дружбы и взаимопонимания который стартовал с начала марта, сообщает zakon.kz.

В рамках проекта создано пять рабочих групп по направлениям "Информационная пропаганда", "Решение социально-бытовых проблем", "Развитие бизнеса на селе", "Религиозные проблемы" и "Правоохранительная сфера". Члены этих рабочих групп посетили Кордайский район, чтобы узнать, что волнует жителей, провели различные мероприятия, направленные на предотвращение и разрешение межнациональных конфликтов, повышение правовой и религиозной грамотности местного населения. Рабочие группы анализировали общественно-политическое положение, выявляли актуальные проблемы жителей, разъяснили цели и задачи проекта, напомнив о необходимости сохранения в многонациональных селах межнационального согласия и стабильности.

В рамках проекта в Кордайском районе организованы 618 мероприятий с участием 15481 человека. Члены группы работали в районе с 12-16 марта и с 7-23 сентября.

Мы считаем, что Кордайский район должен оставаться территорией дружбы и единства. Главный успех независимой республики заключается в межэтническом взаимопонимании. Сохраняя мир и согласие в нашем общем доме – Казахстане. Проект "Бейбітшілік пен келісім" - уникальный проект, который вносит неоценимый вклад в развитие и укрепление всеобщего спокойствия и благополучия. Проект помог не только решить социальные проблемы, но и взглянуть на общество с другой стороны, обогатить духовно, призывает быть сплоченными и помогать друг другу. Ценность проекта "Бейбітшілік пен келісім" с точки зрения идеологии невозможно переоценить. Благополучие народа зависит от экономики, развитие экономики зависит от стабильности, а стабильность - от согласия и мира в казахстанском обществе. Когда мы едины - мы непобедимы! Казахи не зря говорят: "Бірлік бар жерде - тірлік бар" (Где есть единство, дело спорится). Мы всегда жили в мире и единстве. И надо очень постараться, чтобы не потерять за один миг тот опыт мирного сосуществования, что нарабатывался годами. Чтобы впредь такие события, какие произошли в наших селах, не имели место, нужно возрождать традиции, когда старейшины отвечали за воспитание целого народа. Совет матерей и старейшин должны привлекать к воспитанию детей в лучших народных традициях, - говорит житель села Масанчи Дидыр Двумаров.

В Казахстане живут представители свыше ста этносов. Наша страна является оплотом мира и дружбы. Защитить мир и согласие - это наша обязанность перед подрастающим поколением,

Нам необходимо сохранить межнациональное согласие, поскольку в районе проживают представители нескольких этносов. Необходимо в вопросах духовности особое внимание обращать на молодежь. Важно научить молодых людей, что религия - это очень деликатный мир, включающий нашу национальную самобытность и культуру, наши духовные ценности, направленных на укрепление нашей исконной духовности. Молодым людям необходимо прививать любовь к народным традициям, учить их уважать старших.

Одним из важнейших факторов в воспитании патриотизма в любом обществе является чувство глубокого уважения к языку своего государства.

Казахский язык является основой национального кода нашей страны, а также фундаментом государственности. Поэтому необходимо уделять развитию языка большое внимание. Благодаря государственной поддержке созданы условия для всех желающих изучать казахский язык.

Великий казахский просветитель Абай Кунанбаев писал: "Человек, изучивший культуру и язык иного народа, становится с ним равноправным". Действительно, любовь и уважение к своей стране должны предполагать и почтительное отношение к культуре, языку, национальному достоинству. Казахский язык - это государственный язык нашей страны.

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