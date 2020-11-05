Почти половина дорожных знаков в Казахстане не соответствуют нормам

Из 1 тысячи 620 километров дорожной разметки 251 километр не соответствует стандартам, - руководитель наццентра качества дорожных активов.

С начала года только в Нур-Султане произошло свыше 300 ДТП. В Национальном центре качества дорожных активов считают, что неправильные разметка и дорожные знаки сыграли в этом не последнюю роль, сообщает zakon.kz.

Проверка показала, что из 5 тысяч дорожных знаков почти половина не соответствуют нормам, передает Первый канал "Евразия".

Видео со сплошной полосой на узкой дороге близ села Жанауйым Туркестанской области наделало много шума в соцсетях. Оплошность исправили, но автовладельцы успели натерпеться. Проверка, которую организовал Национальный центр качества дорожных активов, показала, что подобные разметки есть не только в селах, но и в городах.

Из 1 тысячи 620 километров дорожной разметки 251 километр не соответствует стандартам. По городским улицам 50% знаков и 40% разметки не соответствуют стандартам. Необходимо срочно обратить внимание на эти вопросы, - считает руководитель национального центра качества дорожных активов Замир Сагинов.

Дорожные знаки устанавливает подрядная организация, которая укладывает асфальт. Им придется исправлять ошибку. Специалисты также проверяют уровень отражения разметок. Если он будет низким, то и водитель может не успеть вовремя среагировать, особенно, если ночью. Таким образом может возникнуть аварийная ситуация. Только в столице подобных нарушений выявлено около 20%.

А бывает, что знаки противоречат правилам дорожного движения. Предприниматель из Кызылординской области отстаивал свои права 5 месяцев.

Один предприниматель построил завод на дороге, на которой дорожная полиция установила знак запрета проезда для грузового транспорта. И, соответственно, предприниматель не мог осуществлять нормально свою деятельность, и деятельность завода была парализована, - рассказывает юрист Данияр Нуртаев.

Бизнесмену удалось отстоять свои права. В итоге завод заработал, а знак убрали. Юрист советует пострадавшим от неправильно установленных дорожных знаков также обращаться в суд.

Так вот, если эти знаки установлены не в соответствии с требованиями законодательства РК, водитель вправе обжаловать неправильное решение сотрудника полиции, а также подать заявление о демонтаже неправильно установленного знака, - говорит Данияр Нуртаев.

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