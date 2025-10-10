Чем различаются белая и желтая дорожные разметки

Фото: pixabay

Дорожная разметка – немаловажная часть правил дорожного движения (ПДД). Она помогает безопасной организации движения для всех участников дороги. Существует два вида разметки: горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная разметка может иметь белый или желтый цвет, сообщает Zakon.kz.

В чем отличие белой от желтой разметки, 10 октября рассказали в НАО "Правительство для граждан". Белая разметка Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения.

Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам.

Применяется как для обозначения полос, пешеходных переходов и других элементов дороги на городских улицах, так и на трассах. Желтая разметка Обозначает места, где запрещены остановка, стоянка.

Обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси.

Обозначает участок регулирования перекрестка. Что нужно запомнить Если на дороге есть и белая, и желтая разметка, приоритет имеет желтая.

Если вы видите желтую разметку, нанесенную поверх белой, ориентируйтесь именно по желтой. Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что в школах нужно ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом. Это благоприятно скажется на безопасности дорожного движения.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: