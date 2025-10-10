Чем различаются белая и желтая дорожные разметки
Дорожная разметка – немаловажная часть правил дорожного движения (ПДД). Она помогает безопасной организации движения для всех участников дороги. Существует два вида разметки: горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная разметка может иметь белый или желтый цвет, сообщает Zakon.kz.
В чем отличие белой от желтой разметки, 10 октября рассказали в НАО "Правительство для граждан".
Белая разметка
- Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения.
- Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам.
- Применяется как для обозначения полос, пешеходных переходов и других элементов дороги на городских улицах, так и на трассах.
Желтая разметка
- Обозначает места, где запрещены остановка, стоянка.
- Обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси.
- Обозначает участок регулирования перекрестка.
Что нужно запомнить
- Если на дороге есть и белая, и желтая разметка, приоритет имеет желтая.
- Если вы видите желтую разметку, нанесенную поверх белой, ориентируйтесь именно по желтой.
