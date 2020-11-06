Сторонники Трампа "убили много протестующих": в США началась демонстрация BLM

Полиция начала задерживать участников шествия.

Несколько сотен активистов движения Black Lives Matter начали шествие в нижней части Манхэттена, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В толпе множество флагов BLM и сексуальных меньшинств. Толпу сопровождает большое количество полиции на велосипедах и пресса.

В колонне слышны барабаны, идущие скандируют "black lives matter".

До шествия на митинге звучали заявления о том, что сторонники Дональда Трампа "убили много протестующих сторонников BLM". Из колонны доносят оскорбительные кричалки в адрес Трампа и полиции. Некоторые пытаются провоцировать идущих по обочине полицейских, пока столкновений не было.

Полиция начала задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке.

Очевидцы заявили, что все началось после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей.

Настроенных особо агрессивно участников шествия валили на землю и задерживали.

По ходу движения толпы по южному Манхэттену происходят стычки митингующих с полицейскими, которые заканчиваются задержаниями. При этом в моменты задержаний полицейские просят остальных участников шествия освободить проезжую часть и уйти на тротуар. Толпа скандирует "революцию не остановить".

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