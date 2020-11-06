Азат Перуашев лично поручился за Елжана Биртанова

Председатель партии "Ак жол" направил в суд Нур-Султана личное поручительство за экс-министра.

Азат Перуашев лично поручился за бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает zakon.kz.

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев направил в суд города Нур-Султана личное поручительство за экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова (копия документа есть в распоряжении редакции).

Я хорошо знаю Биртанова Е.А. как потомственного врача, государственника и опытного руководителя с многолетним стажем, компетентного, пользующегося заслуженным авторитетом, за особые заслуги перед государством награждавшегося орденом и медалью, хорошего семьянина имеющего пятерых детей, в том числе троих малолетних. Он является доктором медицинских наук, отличник здравоохранения Республики Казахстан, автор более 50 научных работ, награжден юбилейной медалью "20 лет Астане", орденом "Курмет", Биртанов Е.А. постоянно проживает в г. Нур-Султан вместе с супругой и несовершеннолетними детьми. Даю настоящее поручительство и ручаюсь за надлежащее поведение подозреваемого Биртанова Елжана Амантаевича, и явку его по вызову органа ведущего уголовный процесс.

Мне разъяснены сущность подозрения выдвинутого в его отношении, моя ответственность как поручителя, состоящая в наложении на меня денежного взыскания в случае совершения Биртановым Е.А. действий, для предупреждения которых может быть применена эта мера пресечения, - написал Азат Перуашев в своем обращении в суд.

Ранее в Сети появилось открытое письмо известных врачей и общественных деятелей, которые не верят в виновность Биртанова.

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