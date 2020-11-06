Португальский футболист шокировал испанскую актрису

Девушка не стала называть имя спортсмена.

Актриса, супермодель и популярная на испанском телевидении личность Мари Сиело Пахарес поделилась сенсационной информациях об одном из известных футболистов, передает zakon.kz.

В своей книге "Memoirs of a Whore" она рассказала о неудачной встрече с известным португальским футболистом.

У него были впечатляющие спина и пресс, но, когда он снял трусы, я сказала: "Пока!" Это было похоже на маленького червя, затерянного в тропических лесах Амазонки. Могу сказать только, что он был иностранцем и был очень красив, – цитирует Пахарес Daily Star.

Девушка не стала называть имя спортсмена, который разочаровал ее, опасаясь разрушить ему жизнь. О встречах с другими футболистами Пахарес не рассказывала,

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