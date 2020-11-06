Главный санврач Алматы выдал разрешение на банкет для 150 человек, и отозвал его

Разрешение использовали для проведения другого мероприятия.

В Сети распространяют документ за подписью главного санврача Алматы, разрешающий проведение банкета на 150 человек в одном из отелей города, передает zakon.kz.

В документе согласовывается "проведение мероприятий с количеством участников не более 150 человек в гостинице Ритц-Карлтон". Основанием для разрешения послужила "полнота санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий".

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы прокомментировали документ.

Как оказалось, данный документ был передан ТОО "Капитал Тауэр Девелопмент" в качестве разрешения на разовое проведение мероприятия в рамках чествования ответственных спортсменов и обучения персонала.

Этот вопрос неоднократно обсуждался на совместных совещаниях в онлайн формате, проводимых Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы. Мероприятие должно было состояться на 1 этаже здания гостиницы "Ритц Карлтон" в рамках разового чествования спортсменов и обучения персонала, с соблюдением санитарных требований, на 150 человек в зале, рассчитанном на 900 мест, в соответствии с предложенным и утвержденным алгоритмом, а также результатами контроля лабораторных исследований воздушной среды, - пояснили в Департаменте.

Там сообщили, что ТОО дали разъяснения о необходимости соблюдения требований постановлений главного санврача Казахстана, а также главного санврача Алматы, с целью профилактики заболевания коронавирусной инфекцией.

Руководством ТОО были проведены работы по установке рециркуляторов и бактерицидных облучателей в систему воздухообмена для обеззараживания воздушной среды. Кроме того, для обеззараживания воздушной среды был использован генератор озона, который также способствует очищению воздушной среды помещений от патогенной микрофлоры, озон обладает антимикробным действием и является эффективным дезинфицирующим средством. По результатам лабораторных исследований воздушной среды в помещениях зала, а также в секциях подачи воздуха не обнаружено золотистого стафилококка, плесневых и дрожжевых грибов, общего количества микроорганизмов, что значительно лучше нормированных показателей лечебных учреждений. С учетом вышеизложенного Департамент дал письменный ответ о возможности чествования спортсменов, а также обучения сотрудников в данном зале при заполнении не более 150 мест, - сообщили в Департаменте.

Однако, 17 октября мониторинговая группа Бостандыкского района выявила факт проведения банкета (свадьбы) в здании "Ритц Карлтон", с использованием вышеуказанного ответа Департамента в качестве разрешительного документа.

Следует отметить, что ответ Департамента не является основанием для проведения коллективных мероприятий на объектах общественного питания, в здании гостиницы "Ритц Карлтон" (свадьба на 45 человек, на 28 этаже), - прокомментировали в Департаменте.

В связи с этим данное ранее разрешение на чествование спортсменов было отозвано из-за выявленного нарушения.

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