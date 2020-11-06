Знаменитый бразилец останется в алматинском "Кайрате"

Ранее ходили слухи о его уходе.

Известный бразильский футболист Вагнер Лав продлил контракт с алматинским футбольным клубом "Кайрат" еще на один год, передает zakon.kz.

36-летний игрок стал одним из творцов победы "Кайрата" в текущем розыгрыше чемпионата Казахстана. После матча с "Ордабасы" 3 ноября «Кайрат» стал недосягаемым для конкурентов и в третий раз после обретения Казахстаном Независимости стал чемпионом Казахстана по футболу. Крайний раз клуб выигрывал национальное первенство в 2004 году. а впервые в истории первенств Независимого Казахстана выиграл титул в 1992 году.

Сразу после знакового матча начались разговоры о том, что Вагнер Лав не станет продлевать соглашение с алматинским клубом и уедет в московский ЦСКА, где выступал долгое время. Однако, спустя 3 дня "Кайрат" официально объявил о продлении контракта с Вагнером еще на год.

Добавим, что в сезоне-2021/22 "Кайрат" будет представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ???? Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat) 5 Ноя 2020 в 8:40 PST

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