Жесткие ограничительные меры вводятся в Северо-Казахстанской области

Усиление ограничительных карантинных мероприятий вводится с 00 часов 9 ноября 2020 года.

Заместитель главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области подписал постановление от 5 ноября 2020 года №34 "Об усилении карантинных ограничительных мер на территории города Петропавловска, Кызылжарского района", передает zakon.kz.

Так, усиление ограничительных карантинных мероприятий вводится с 00 часов 9 ноября 2020 года.

Жителям города Петропавловска, Кызылжарского района предписано ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег; также установлен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.

Вместе с тем введено ограничение на появление в общественных местах групп более 3 человек (за исключением членов семьи), с соблюдением дистанции не менее 2 метров.

При проведении похоронных мероприятий не допускается скопление более 30 человек (в основном членов семьи), с сохранением дистанции не менее 2 метров.

Согласно документу, при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.

Также говорится о необходимости соблюдать алгоритм использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок).

Так, в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

При этом ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции не менее двух метров.

Всем жителям, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендуется не покидать места проживания с 22.00 ч до 06.00ч. без крайней необходимости за исключением случаев приобретения лекарств и медицинских изделий.

Помимо этого, с 00.00 часов 9 ноября 2020 года запрещен въезд и выезд людей из Петропавловска, Кызылжарского района с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в пешем порядке, за исключением:

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

-транспорта и лиц, задействованных природоохранных, ветеринарных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, санитарноэпидемиологической службы, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников -справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

Остальным категориям лиц, за исключением вышеуказанных , въезд только при наличии справки с отрицательным результатом на КВИ (действителен в течение 3-х суток), за исключением детей в возрасте до 5 лет.

Определены границы карантинной зоны территории города Петропавловска, Кызылжарского района с установлением постов по периметру.

При этом определены пункты въезда/выезда из карантинной зоны территории города Петропавловска, Кызылжарского районас учетом обеспечения доступности и бесперебойной работы аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи.

Кроме того, в постановлении говорится об обеспечении:

- запрета на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

- запрета на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий;

- приостановление деятельности кинотеатров; ночных клубов; детских игровых площадок, развлекательных центров при торговоразвлекательных комплексах и торговых домах; фуд-кортов; кальянных;

- приостановление деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные, игровые клубы, боулинг-центры);

- приостановление деятельности аквапарков, надувных конструкций (батуты);

- приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), театров, объектов культуры;

- ограничение деятельности медицинских центров, с приемом клиентов исключительно по предварительной записи, соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- ограничение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя), с режимом работы с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек);

- ограничение деятельности непродовольственных магазинов площадью свыше 500 м²(с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя), с режимом работы с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (за исключением строительных магазинов);

- ограничение деятельности объектов торговли продовольственными товарами по времени с 08.00 до 20.00;

- ограничение деятельности объектов торговли непродовольственными товарами (площадью до 500м²) с режимом работы с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

- ограничение деятельности общественного транспорта (внутри населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) с режимом работы с понедельника по пятницу с 06.30 до 22.00 часов с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы только в масках;

- ограничение деятельности салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее 4 кв.м. на 1 посетителя) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье; 16) ограничение деятельности фитнес, тренажерных залов (центров) по предварительной записи (не менее 5 кв.м. на 1 посетителя) с наполняемостью не более 50% от проектной мощности, но не более 50 человек с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

- ограничение деятельности бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета не менее 5 м2 зеркала воды на 1 посетителя, с 5 наполняемостью не более 50 человек) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

- ограничение деятельности спортивных объектов (для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек) с наполняемостью не более 50% от проектной мощности, но не более 50 человек с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

- ограничение деятельности общественных бань, банных комплексов, саун (с наполняемостью не более 50%, но не более 50 человек, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя) с режимом работы с 09.00 ч. до 22.00 ч.;

- ограничение деятельности объектов общественного питания с установлением в зале не более 30 посадочных мест, для объектов менее 30 посадочных мест – не более 50% от расчетной мощности, без проведения коллективных мероприятий и режимом работы с понедельника по пятницу с 08.00 ч. до 21.00 ч.; объектам общественного питания в субботу-воскресенье осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде или на вынос с 08.00 ч. до 21.00 ч;

- ограничение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах не более 15 человек по предварительной записи с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 20.00 ч и приостановлением деятельности на субботувоскресенье;

- ограничение деятельности организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения с единовременным пребываниемпосетителей не более 50% от проектной мощности;

- ограничение деятельности объектов туризма с единовременным пребываниемпосетителей не более 50% от проектной мощности и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье; 24) работу дежурных групп (не более 15 человек) в детских дошкольных организациях (по возрасту); -

- приостановление ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе; 26) ограничение деятельности крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя) и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

- ограничение деятельности вещевых рынков (вне зданий), рынков непродовольственных товаров (вне зданий), строительных рынков (вне зданий) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

- ограничение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров с запретом посещения на субботу- 6 воскресенье(в том числе приостановление точек питания и торговли, расположенных на их территориях);

- ограничение деятельности аттракционов, находящиеся на открытом воздухе с приостановлением на субботу-воскресенье;

- работу государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований постановлений ГГСВ РК №57, 58. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), запретить проведение оффлайн совещаний;

- ограничение работы Центров обслуживания населения и Call центров с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, приостановить деятельность Центров обслуживания населения и Call центров в субботу и воскресенье;

При этом разрешены:

- занятия индивидуальных и групповых тренировок (не более 5 человек) на открытом воздухе;

- деятельность школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся; предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей).

Вводится запрет на пассажирские перевозки официальными, неофициальными частными перевозчиками между карантинной зоной города Петропавловска, Кызылжарского района и другими районами Северо-Казахстанской области, с приостановлением деятельности автовокзала г. Петропавловска, автостанций Кызылжарского района.





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