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Именем Жириновского назвали объект в Алматы

Как долго провисит соответствующий баннер, пока не известно.

Фото : РИА Новости6 ноября 2020, 13:34

Недавно в интервью российский политик Владимир Жириновский заявил, что мечтает о переименовании улицы Масанчи в свою честь, поскольку всю жизнь прожил в доме №79 на данной улице. Его желание исполнили активисты молодежного объединения "Намыс". Правда, назвали они его именем другой объект в Алматы, передает zakon.kz.

Жириновский родился в Алматы 25 апреля 1946 года, проживал в доме по адресу Масанчи 79 и уехал из Казахстана 3 июля 1964 года . В своих интервью и публичных выступлениях Владимир Вольфович делает неоднозначные заявления в адрес Казахстана и казахстанцев. В 2005 году Министерство иностранных дел Казахстана официально уведомило о принятом решении объявить нежелательным въезд лидера ЛДПР Владимира Жириновского на территорию страны.

Тем не менее, Жириновский в недавнем интервью сказал, что скучает по Алматы и хотел бы, чтобы его имя увековечили в городе, в котором он родился. Активисты молодежного объединения "Намыс" исполнили его желание и присвоили имя Жириновского... мусорному баку во дворе дома по адресу Масанчи 79.

Как долго провисит соответствующий баннер на мусорном баке, пока не известно, однако, таким образом молодежь решила привлечь внимание общественности к высказываниям политика.

Альберт Ахметов


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