Как Актюбинская область выполняет поручения Токаева

Регион по-прежнему сохраняет лидерство по жилищному строительству.

На площадке СЦК состоялась пресс-конференция по итогам социально-экономического развития Актюбинской области за 9 месяцев 2020 года, сообщает zakon.kz.

Аким области Ондасын Уразалин рассказал о реализации поручений Президента по обеспечению экономического роста и улучшению благосостояния населения. Несмотря на пандемию и ограничительные меры в регионе обеспечен динамичный рост всех основных социально-экономических показателей.

Так, объем промышленности составил 100,1%, инвестиций – 108,8%, сельского хозяйства – 104,1%, строительства – 116,4%, ввода жилья - 103,6%.

В экономику области привлечено 410 млрд тенге инвестиций, в том числе 19,5% составили иностранные инвестиции.

Реализуется 26 крупных инвестпроектов стоимостью 140,2 млрд. тенге, с созданием более 1 200 рабочих мест. 7 проектов на сумму 54,5 млрд. тенге уже введены в эксплуатацию. В их числе строительство ветровой электростанции "Бадамша-1" ТОО "ARM wind", завода по производству стройматериалов и силикатного кирпича АО "Коктас-Актобе", цеха по производству твердо-молотого наполнителя ТОО "Alina Holding", комбикормового завода ТОО "Milker" и др. Работа по привлечению инвестиций продолжится и в 2021 году, в том числе за счет реализации 18 проектов на сумму 150 млрд. тенге с созданием более 2 200 рабочих мест, - сообщил Ондасын Уразалин.

Глава региона отметил, что во время пандемии наиболее пострадал малый и средний бизнес, в связи с чем особое внимание в текущем году было уделено вопросам поддержки и дальнейшего развития данной сферы. В частности, господдержка была оказана в реализации более 1 300 проектов малого и среднего бизнеса.

Актюбинскими аграриями произведено продукции на 236,4 млрд тенге.

В рамках выполнения поручения Главы государства о необходимости обеспечения продовольственной безопасности за счет местных товаропроизводителей и повышения экспортного потенциала создан дополнительный резерв по 10 видам социально-значимых продовольственных товаров. На эти цели выделено 300 млн тенге. Из 32 видов продовольственных товаров область обеспечивает себя 24-мя.

Регион по-прежнему сохраняет лидерство по жилищному строительству: уже введено в эксплуатацию 558 тыс. м2 жилья. До конца текущего года будет сдан 1 млн. м2. Из 7 200 квартир 1084 получат многодетные и малообеспеченные семьи, не имеющие собственного жилья.

Ондасын Уразалин отметил, что неудовлетворительное состояние местных дорог все еще остается одной из главных проблем области. В целях развития транспортной инфраструктуры будет отремонтировано 610 км автодорог на сумму 40,4 млрд.тг. Это позволит увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии с 56,5% до 59%.

Наша основная задача — это улучшение благосостояния граждан, обеспечение их работой и стабильным заработком. В связи с введением ЧП и ограничительных мер 520 тыс. жителей области получили социальные выплаты на сумму 20 млрд.тг. Было создано порядка 20 тыс. новых рабочих мест, в том числе около 11 тыс. постоянных, - добавил спикер.

Решению вопросов снижения уровня безработицы, который составил 4,9%, способствовала также и реализация программы "Дорожная карта занятости". В 2020 году на мероприятия программы направлено 45 млрд тенге.

Сегодня все силы брошены на борьбу с инфекцией и сохранение стабильной эпидемиологической ситуации. В целом, на борьбу с КВИ выделено порядка 5 млрд.тг., в том числе на приобретение медицинской техники и оборудования направлено 3,4 млрд.тг., на закуп лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ аппаратов – 1,3 млрд.тг, - сообщил глава региона.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области стабильная, в стационарах имеется 315 инфекционных коек, их количество в случае необходимости будет увеличено до 3603.

Медицинские учреждения области в полной мере обеспечены современными компьютерными томографами, стационарными рентген аппаратами, аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, закуплено 8 мобильных передвижных комплексов, 41 санитарная машина.

Основная задача, над решением которой мы будем работать в следующем году - восстановление положительных темпов экономического роста на уровне не менее 102%. Для обеспечения стабильного роста и диверсификации экономики в последующие годы, в 2021 г. планируем реализовать как минимум 18 инвестпроектов на сумму порядка 150 млрд. тенге. Будет отремонтировано не менее 600 км. дорог, питьевой водой обеспечим 12 населенных пунктов, природным газом – 8, - заключил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

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