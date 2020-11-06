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Lexus опрокинул Газель на бок в Нур-Султане

В ДТП пострадал пассажир Газели и водитель Lexus.

Фото : соцсети6 ноября 2020, 13:50

В Нур-Султане водитель Lexus опрокинул на бок Газель, передает zakon.kz.

По информации столичного ДП, водитель Газели, ехавший по проспекту Республики, не убедился в безопасности маневра при повороте направо. Произошло столкновение с Lexus, который двигался по выделенной автобусной полосе.

В ДТП пострадал пассажир Газели и водитель Lexus. Их доставили в больницу.

Проводится дознание.


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