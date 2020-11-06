Айдос Сарым, Марат Башимов, Канат Нуров, Елдос Абаканов вступили в Nur Otan

Nur Otan – партия простых граждан – Башимов.

Партия Nur Otan наращивает свой кадровый потенциал. Вчера из достоверных источников стало известно, что в ряды политического объединения вступили три видных общественных деятеля, члены Национального совета общественного доверия при Президенте РК – политолог Айдос Сарым, глава научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров, директор Института Европейского права и прав человека Марат Башимов, а также известный экоактивист, зампредседателя правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Елдос Абаканов.

Мы решили узнать у них причины такого шага. Оперативно связаться удалось лишь с Маратом Башимовым, который подтвердил факт своего вступления в ряды Nur Otan. Юрист сообщил, что решил стать членом партии, поскольку это единственная политическая сила, которая в условиях пандемии может обеспечить развитие страны.

Он также подчеркнул, что с большим интересом следил за прошедшим праймериз партии, которые наглядно показали большой человеческий потенциал Nur Otan. Башимов особо отметил, что 41 тысяча новых членов партии, вступивших в ее ряды в ходе внутрипартийных выборов – это показатель того, что люди доверяют партии и именно с ней связывают свое будущее.

Вся страна увидела, что Nur Otan – это, прежде всего, партия простых граждан – врачей, учителей, рабочих, фермеров, молодежи, людей с активной гражданской позицией, – сказал Марат Башимов. – При этом партийцы продемонстрировали, что не боятся говорить о проблемах, волнующих население, предлагают конкретные их решения.

С развитием социальных сетей, падением экономики, вызванным пандемией коронавируса в обществе меняются потребности, переосмысливаются жизненные ценности. На первое место выходят честность, прозрачность, обратная связь с гражданским обществом. Именно эти принципы работы партии импонируют людям.

Сегодня партия Nur Otan – партия реальных дел, которая заботится о людях. Все мы наглядно увидели это в период карантина только нуротановцы смогли оперативно обеспечить помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, собрав необходимые средства в фонде "Біргеміз". А это не много, не мало – 2,2 млн человек по всей стране. В такой переломный момент для нашей страны именно такая сила и может обеспечить движение вперед, - считает Марат Башимов.

В заключение он подчеркнул, что решение вступить в ряды партии стало плодом долгих раздумий. Взвесив все "за" и "против" общественник понял – оставаться в стороне больше нельзя.

Как человек с активной гражданской позицией, который давно занимается общественной деятельностью, вместе с этой партией буду работать на благо страны, - заявил он.

Напомним, Марат Башимов является членом Комиссии по правам человека при Президенте РК, главным редактором газеты "Человек и закон". В 2002 году был признан "Человеком года".

Политолог Айдос Сарым ранее занимал посты советника сопредседателя партии "Нагыз Ак жол", руководителя фонда Алтынбека Сарсенбайулы, заместителя главного редактора газеты "Жас Алаш". В 2018 году являлся внештатным советником министра общественного развития Республики Казахстан. С прошлого года – член НСОД.

Не менее богатая биография у Каната Нурова. В 1993-1994 годах он был заместителем гендиректора Ассоциации фермеров Казахстана "Агро". После работал в ряде крупных предприятий. В начале 2000-х годов работал вице-президентом АО "Казахтелеком". С 2008 года возглавляет фонд и Алматинскую высшую школу управления (Aspandau Academy).

Елдос Абаканов – один из ведущих экологов страны. С 20014 по 2017 годы он работал проектным менеджером в Коалиции за зеленую экономику и развитие "G-Global". С 2015 по 2017 годы – председатель правления Общественной палаты энергоэффективности и ресурсосбережения РК.

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