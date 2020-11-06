Казахстанца застрелил охотник в Польше. Задержан экс-полицейский

Он принял его за животное.

16-летнего гражданина Казахстана застрелили в Польше, передает zakon.kz со ссылкой на Dziennik Wschodni.

Трагедия произошла 1 ноября, когда студенты интерната в городе Ключковиц отправились в сад. Во время прогулки неизвестный выстрелил в одного из студентов и повредил почку, печень а также легкие мальчика. Раны оказались смертельными, жизнь подростка спасти не удалось.

Сообщается, что казахстанец приехал в Польшу по программе обмена.

Охотничий союз Польши опубликовал заявление в связи с произошедшим.

Выражаем глубокое сожаление по поводу гибели 16-летнего Казахстанца. Все сообщество охотников тронуто этой трагедией. Мы предприняли шаги, чтобы связаться с его семьей для оказания поддержки, - говорится в сообщении союза.

Полиция сообщила о задержании двух мужчин - 51-летнего полицейского в отставке и 41-летнего церковника. Бывшего полицейского обвинили в убийстве, ему грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы, по информации польского телеканала TVN. Церковному служащему грозит до пяти лет за неоказание помощи подростку.

В союзе охотников заявили, что задержанный не охотился, а занимался браконьерством.

Кроме того, он нарушил все действующие правила безопасности охотников. Мы заявляем о любой помощи правоохранительным органам в наказании преступника. Польский охотничий союз обратился к соответствующему дисциплинарному омбудсмену с просьбой принять немедленные меры, чтобы исключить преступника из рядов нашей организации, - заявили в организации.

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