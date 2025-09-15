#АЭС в Казахстане
Мир

Охотник застрелил человека, приняв его за дикого зверя

Природа, лес, ружье, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 05:40 Фото: pixabay
В Республике Хакасия (Российская Федерация) мужчина случайно ранил своего знакомого во время охоты, в результате чего пострадавший скончался, сообщает Zakon.kz.

В Хакасии задержали охотника, выстрелившего в своего начальника. Об этом "Ленте.ру" сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел возле поселка Кубайка Таштыпского района, где охотились пятеро мужчин, приехавших из Абакана. Перед выходом в лес они разделились на две группы.

По данным ведомства, один из охотников вечером принял находившегося перед ним человека за дикое животное и произвел выстрел. Потерпевший получил тяжелое ранение в живот, врачи не успели доставить его в больницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Абакана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – отметили в ведомстве.

Ранее всплыли интимные данные о стрелявшем в Чарли Кирка.

Аксинья Титова
