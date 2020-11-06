Статья Билла Гейтса о депопуляции через принудительную вакцинацию — фейк

Основатель Microsoft говорил о контроле рождаемости.

Казахстанские пользователи соцсетей активно делятся постом с фотографией женщины, которая держит номер газеты The Sovereign Independent за июнь 2011 года, сообщает zakon.kz.

По информации портала stopfake.kz, на первой полосе кричащий заголовок "Депопуляция через массовую вакцинацию" рядом с фотографией Билла Гейтса. Некоторые пользователи предположили, что это доказывает причастность миллиардера к "мировому заговору" и "созданию" вируса SARS-CoV-2. Британская газета The Sovereign Independent выпускалась в 2010-х годах. Большая часть материалов размещалась на официальном сайте. Газете также принадлежал канал на YouTube под названием AwakeTV (пер. с англ. "ТВ проснувшихся"). Вероятно, сейчас издание закрылось — последнее обновление на сайте датировано 26 июля 2014 года, канал на YouTube также не существует.

Материалы, которые публиковались в газете и на сайте, были посвящены конспирологическим теориям, сплетням о политике и "разоблачениям" известных личностей.

Издание не раз обвиняли в распространении ложной информации и пропаганде антипрививочного движения. В частности, в газете заявляли, что вакцины вызывают аутизм, подавляют иммунную систему, содержат в себе вирусы, перестраивают и заражают ДНК.

Несмотря на то, что бумажную версию номера газеты о "планах" Билла Гейтса найти сейчас крайне сложно, ее без труда можно прочесть в Сети.

Помимо материала, посвященного основателю Microsoft, в номере газеты The Sovereign Independent за июнь 2011 года есть статьи "доказывающие", что Бен Ладен — выдумка, "свежий взгляд" на евгенику (псевдонаука о селекции человека) и даже текст о том, что Бернард Шоу и Герберт Уэллс поддерживали массовые убийства Гитлера.

В статье, посвященной Биллу Гейтсу, рассказывается о его поездке в Китай, а также совместной работе с Уорреном Баффеттом, который в 2006 году пожертвовал крупную сумму в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Поездка в Китай, о которой говорится в газете, состоялась в 2010 году. Основатель Microsoft провел там ряд встреч для того, чтобы привлечь инвесторов и ученых к работе над программой вакцинации.

Стоит отметить, что в тексте нет ни одного упоминания о том, что слова о "депопуляции" действительно принадлежат Биллу Гейтсу. О принудительной вакцинации и о том, что филантроп когда-либо высказывал такую идею, также ничего не сказано.

Единственная цитата Гейтса, которую приводит автор, размещена на первой полосе и к поездке в Китай не имеет никакого отношения. Слова филантропа, напечатанные в газете, вырваны из контекста его выступления на конференции TED2010.

Давайте взглянем. Первый сомножитель — население. Сегодня в мире — 6,8 миллиарда людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15 процентов, но это все равно прирост примерно на 1,3 миллиарда, — так процитировало филантропа издание.

На самом же деле основатель Microsoft говорил не об умерщвлении уже живущих людей, а о контроле рождаемости. Он выразил мнение, что если человечеству удастся побороть детскую смертность, то у женщин во многих странах не будет потребности рожать много детей. Вместо этого в семьях будет столько детей, сколько родители смогут обеспечить.

Эту же идею Билл и Мелинда Гейтс вновь озвучили в 2017 году в своем письме к Уоррену Баффетту.

Очевидно, что слова "депопуляция через принудительную вакцинацию" не принадлежат Биллу Гейтсу и являются выдумкой автора статьи. Единственная цитата Гейтса о населении Земли была вырвана из контекста и не имеет никакого отношения к событиям, описываемым в материале.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда основателя Microsoft обвиняют в желании избавиться от части населения планеты. Ранее фактчекеры из разных стран уже опровергали теории о том, что Гейтс разработал планы депопуляции планеты до 2018 года, уничтожения части жителей Африки, массовой чипизации и по контролю разума всех жителей Земли.

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