Акция "Я/Мы Биртанов" набирает обороты в сети

В соцсетях появился хештег #МыЗаЕлжанаБиртанова.

В соцсетях активно обсуждают арест бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова. В его поддержку пользователи запустили акцию "Я/Мы Биртанов" и просят отпустить экс-министра, передает zakon.kz.

В соцсетях появился хештег #МыЗаЕлжанаБиртанова, а также отдельная страница, которая называется "Мы за Биртанова".

Пользователи делятся мнением о бывшем министре, а некоторые из них ставят на аватарку надпись "Я/Мы Биртанов".

На занятиях в Германии по предмету "политика здравоохранения" мы проходили "Алматинскую декларацию". Если мои дети пойдут по моему пути, они будут учить основы "Астанинской декларации". И это есть заслуга бывшего министра. Он ввел ОСМС и открыл новую страницу системы здравоохранения нашей страны. Хватило воли и силы построить планы на поднятие статуса врача. Надеюсь на беспристрастное рассмотрение дела и высокий профессионализм следователей. Надеюсь на справедливое решение суда. Придерживаюсь презумпции невиновности, - написал врач Канат Тосекбаев.

Среди тех, кто не верит в вину экс-министра есть бизнесвумен Динара Сатжан:

Врач с 29-летним опытом прекрасно знает свое дело, но он был не единственный кто отвечал весной и летом за коронавирусный кризис в нашей стране. Он же не один принимал решения, чтобы сейчас делать из экс-министра козла отпущения. Виновата система, а не Биртанов! Пишут, что он украл миллионы. Судебный процесс должен быть прозрачным, чтобы мы увидели суть обвинений! – пишет она.





Моя поддержка всегда с вами, Елжан Амантаевич. Ни один человек не сможет меня переубедить, что бы ни говорили. Время поставит все на свои места. Пусть Всевышний даст вам сил и терпения, - пишет пользователь Рушана Тохтахунова.

Другой пользователь пишет, что экс-министра хотели подставить:

Я уже писал, что Биртанов был выбран в качестве главной жертвы, чтобы оправдать правительство за провальную борьбу с пандемией и обнищанием населения из-за убитой экономики. Сейчас на него хотят списать разворованный проект цифровизации медицины. Биртанов оказался тем чиновником, на которого можно списать все ошибки. К тому же он был неудобной фигурой для многих, - отмечает пользователь под ником laura.tzh

Весть о задержании Елжана Биртанова вызвала огромное сожаление у всех, кто его знал, учился и работал с ним. Один из наиболее эффективных министров здравоохранения, открытый пациентам и коллегам, прошедший путь от санитара, врача-токсиколога, завотделением, руководителя научного центра, медицинского холдинга до министра, несомненно, заслуживает уважения, - пишет пользователь Эльмира Аюпова.

Постом в поддержку Биртанова делятся сотни пользователей.

Меня волнует судьба Елжана Биртанова. Этот пост переслала моя подруга, врач, спасшая не одну жизнь. Я присоединилась, - пишет Сурия Кдралина.

В комментариях под письмом люди тоже пишут слова поддержки:

Один раз слушал выступление и лично встречался с господином Биртановым. Единственная реакция – нам бы такого в Украину. Я не собираюсь комментировать внутренние дела суверенного Казахстана, но складывается впечатление о простом недоразумении. Надеюсь, скоро все станет на свои места, - пишет украинский врач Валерий Зукин.

Как здорово, что у нас в стране есть люди, способные отразить свою позицию в трудную минуту, а не только в хвалебный час!

Министр, который нашел время и теплые слова для дочери мед работника в период пандемии в моих глазах больше, чем министр. Он молодец, Не виновен.

Елжан Амантаевич - яркий , интеллигентный , образованный министр! Всегда отстаивал интересы простых врачей. Мы верим, что будет объективная оценка его деятельности. Искренне желаем ему стойкости и здоровья!

Елжан Амантаевич Биртанов честный и справедливый! Он прошел путь от простого санитара, хотя при этом у него отец был главным врачом БСП. Елжан Биртанов не должен отдуваться за всю систему здравоохранения. Где справедливость? Очень надеюсь на справедливое расследование.

5 ноября известные врачи Казахстана написали открытое письмо в поддержку Биртанова. Авторы письма не верят в виновность своего коллеги, просят освободить экс-министра, и требуют беспристрастного расследования дела, в которое вовлечен Биртанов.

Кроме того, на платформе Avaaz.org появилась петиция в его поддержку.

Мы, врачи Казахстана, призываем вас подписать петицию в поддержку бывшего министра здравоохранения РК – Елжана Биртанова. Мы просим власти Казахстана отпустить его на свободу, поскольку не верим в его участие в коррупционной схеме, - говорится в тексте петиции.

Ее подписали более 3000 человек.

3 ноября в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Елжана Биртанова. Отмечалось, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Нур-Султане.

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