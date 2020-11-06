Секретная служба усилила охрану Байдена

Агенты готовятся к возможной победе кандидата на пост президента.

Секретная служба США направит дополнительное количество агентов для защиты Джо Байдена, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Подкрепление будет направлено в Уилмингтон, штат Делавэр, где находится штаб-квартира избирательной кампании кандидата. Сообщается, что Байден планирует остаться там для подготовки победной речи. Стоит отметить, что в избирательных участках все еще продолжается подсчет голосов.

Несмотря на усиление охраны Байдена, Секретная служба еще не обеспечила ему тот уровень защиты, который предоставляется президентам.

Для победы на президентских выборах Джо Байдену не хватает шести голосов выборщиков. Борьба продолжается в пяти ключевых штатах. Накануне стало известно, что Байден опередил Трампа в штате Джорджия. При победе в этом штате он получит 16 голосов выборщиков.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте из-за пандемии коронавируса. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".

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