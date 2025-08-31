Трамп запретил секретной службе США охранять Камалу Харрис

Президент США Дональд Трамп распорядился лишить с 1 сентября бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост президента Харрис государственной охраны, которую ей обеспечивали сотрудники секретной службы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на подписанный американским лидером Меморандум министру внутренней безопасности. Согласно федеральному закону, бывшие президенты имеют право находиться под защитой секретной службы пожизненно, тогда как экс-вице-президенты только шесть месяцев после отставки.

Для Харрис этот срок истек 21 июля, однако ее защита была продлена еще на год директивой за подписью Джо Байдена незадолго до ухода с должности. Именно этот приказ отменил Трамп.

"Настоящим вы уполномочиваетесь прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные Исполнительным меморандумом, помимо тех, которые требуются по закону, в отношении следующего физического лица начиная с 1 сентября 2025 года: бывшего вице-президента Камалы Д. Харрис", – говорится в письме.

По мнению общественности, решение Трампа прекратить защиту Харрис совпадает со стартом презентации книги "107 дней", в которой бывшая кандидат в президенты описала подготовку к выборам. В тур по американским городам бывшая вице-президент должна отправиться 23 сентября.

"Лишение государственной охраны означает, что Харрис останется без круглосуточного наблюдения. Кроме того, сотрудники секретной службы прекратят отслеживать информацию о потенциальных угрозах в ее социальных сетях и на электронной почте", – объясняет CNN.

На днях 42-го президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс с переносным дефибриллятором.