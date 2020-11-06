Специалист санэпидконтроля Алматы задержан за взятку

Меры в отношении главы УДСЭК будут приняты после суда.

Фото : Pixabay

Главный специалист в управлении санэпидконтроля Алматы 5 октября сотрудниками антикора был задержан на рабочем месте по факту получения взятки, передает zakon.kz. Согласно информации ДСЭК Алматы, на данный момент "специалист отстранен от занимаемой должности". В отношении руководителя управления Наурызбайского районного УДСЭК и руководителя отдела будут приниматься меры после предоставления материала, - говорится в сообщении ведомства.

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