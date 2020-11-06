Специалист санэпидконтроля Алматы задержан за взятку
Меры в отношении главы УДСЭК будут приняты после суда.
Фото : Pixabay6 ноября 2020, 18:13
Главный специалист в управлении санэпидконтроля Алматы 5 октября сотрудниками антикора был задержан на рабочем месте по факту получения взятки, передает zakon.kz.
Согласно информации ДСЭК Алматы, на данный момент "специалист отстранен от занимаемой должности".
В отношении руководителя управления Наурызбайского районного УДСЭК и руководителя отдела будут приниматься меры после предоставления материала, - говорится в сообщении ведомства.
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