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Специалист санэпидконтроля Алматы задержан за взятку

Меры в отношении главы УДСЭК будут приняты после суда.

Фото : Pixabay6 ноября 2020, 18:13

Главный специалист в управлении санэпидконтроля Алматы 5 октября сотрудниками антикора был задержан на рабочем месте по факту получения взятки, передает zakon.kz.

Согласно информации ДСЭК Алматы, на данный момент "специалист отстранен от занимаемой должности".

В отношении руководителя управления Наурызбайского районного УДСЭК и руководителя отдела будут приниматься меры после предоставления материала, - говорится в сообщении ведомства.


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