Карантин продлили в Шымкенте до 23 ноября

В городе сохранится ряд ограничительных мер.

Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал постановление о продлении карантина и ограничительных мер в городе до 23 ноября, передает zakon.kz.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 9 ноября 2020 года до 00:00 часов 23 ноября 2020 года, - говорится в постановлении №42.

В городе сохранится ряд ограничительных мер, таких как:

- запрет на проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык той, беташар и другое)

- ограничение передвижения по городу лиц старше 65 лет.

- соблюдение обязательного требования по ношению масок при передвижении по городу и социальной дистанции не менее двух метров.

- будут разрешены прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более трех человек или членов одной семьи.

- разрешено посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более трех человек.

- при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте, необходимо строгое соблюдение требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Сохраняется постановление о переводе не менее 59% офисных сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени.

Сохраняется ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в ТЦ, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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