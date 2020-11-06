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Грибники пытались вывезти 60 кг радиационных грибов из ЧАЭС

Они могут получить до трех лет лишения свободы.

Фото : региональное управление Нацполиции6 ноября 2020, 19:46

В Киевской области во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейские обнаружили трех грибников, которые пытались вывезти 60 килограммов грибов за территорию зоны радиоактивного загрязнения без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля, передает zakon.kz со ссылкой на региональное управление Нацполиции.

Нарушителей обнаружили в отселенных деревнях Росоха и Ясень, а также в лесном массиве. Все они жители Киевщины и незаконно проникли в запретную зону с целью сбора грибов.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности (ст.267-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения полицейские составили административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАПП). Они направлены в суд для принятия решения.


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