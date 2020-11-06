В Бельгии нашли замаскированный кокаин на €1 млрд
Наркотики были замаскированы под металлолом и помещены в стальной контейнер, который, в свою очередь, был упакован в морской контейнер.
Бельгийская полиция изъяла 11,5 тонны кокаина в порту Антверпен, передает zakon.kz со ссылкой на Brussels Times.
Наркотики были замаскированы под металлолом и помещены в стальной контейнер, который, в свою очередь, был упакован в морской контейнер и загружен на трансатлантическое судно Santa Bettina.
Это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо находила полиция во всем мире, ее рыночная стоимость превышает €900 млн.
По данным полиции, изъятая партия кокаина была доставлена через океан из Гайаны для группировки, возглавляемой 77-летним бывшим начальником отдела полиции по борьбе с наркотиками.
В рамках операции были задержаны 20 человек, среди них трое полицейских, сотрудник администрации порта и адвокат.
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