В Павлодаре двое рабочих случайно погибли, сорвавшись на грузовике с карьера
Трагедия произошла в нерабочее время.
Фото : Кадр из видео6 ноября 2020, 21:39
В Павлодаре "КАМАЗ" с двумя рабочими соврался в карьер с семиметровой высоты, передает zakon.kz.
Согласно сюжету AstanaTV, в кабине находились двое мужчин. Они мгновенно скончались под грудой метала. По данным полиции, 59-летний водитель сдавал назад и случайно опрокинул большегруз.
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, - заявила пресс-секретарь ДП Павлодарской области Жанна Белялова.
В трудовой инспекции рассказали, что работодатель уже направил письмо в управление труда. Он указал, что трагедия произошла в нерабочее время. И за пределами самого предприятия.
Так как несчастный случай произошел в нерабочее время, в ночное время, и не на территории предприятия, в настоящее время все обстоятельства выясняются. И после этого будет принято решение об организации расследования, - сообщил глава отдела безопасности и охраны труда Павлодар Абылай Сабыров.
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