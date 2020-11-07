В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Планируется принять резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, распространенном перед 73-й сессией Всемирной ассамблеи, которая должна пройти с 9 по 14 ноября.





Мы должны готовиться к следующей пандемии уже сейчас. В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним, — говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро планируется принять резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении".

Кроме того, говорится и о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для врачей, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах". Как утверждают в ВОЗ следует "обеспечить, чтобы все страны были лучше оснащены для выявления и реагирования на CoViD-19 и другие опасные инфекционные заболевания".

По данным ВОЗ, по всему миру зафиксировали более 48,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни более 1,23 миллиона человек.

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