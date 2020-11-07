Горячие новости
Читайте также

В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Планируется принять резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении".

Фото : The New York Academy of Sciences7 ноября 2020, 06:38

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, распространенном перед 73-й сессией Всемирной ассамблеи, которая должна пройти с 9 по 14 ноября.

Мы должны готовиться к следующей пандемии уже сейчас. В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним, — говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро планируется принять резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении".

Кроме того, говорится и о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для врачей, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах". Как утверждают в ВОЗ следует "обеспечить, чтобы все страны были лучше оснащены для выявления и реагирования на CoViD-19 и другие опасные инфекционные заболевания".

По данным ВОЗ, по всему миру зафиксировали более 48,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни более 1,23 миллиона человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты