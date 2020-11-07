Эксперт объяснила, как домушники вычисляют жертву через фото в соцсетях

Привычка указывать свое местонахождение позволяет изучать ваши маршруты и образ жизни даже без непосредственного наблюдения.

Чтобы стать жертвой преступников не обязательно выкладывать в Сеть фотографии своих документов или банковских карт, для этого порой достаточно даже самых обычных кадров из своей жизни, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина в интервью агентству "Прайм".

Сами по себе фотографии, может быть, и безобидны, но представим гипотетическую ситуацию: вы опубликовали фото своего дома, потом – фото своей новенькой PlayStation 5, большого телевизора или другой крупной покупки, потом уехали в отпуск, откуда тоже поделились фото с геопривязкой, и этой информации преступнику более чем достаточно, чтобы прийти, вскрыть квартиру и вынести ценные вещи, – предостерегает эксперт.

Она отмечает, что в такой ситуации преступники оказываются осведомлены об отсутствии хозяев дома и что пути для ограбления жилища открыты. При этом привычка указывать свое местонахождение позволяет изучать ваши маршруты и образ жизни даже без непосредственного наблюдения.

Насибулина также не рекомендует пускать на самотек поведение детей в соцсетях. Ребенок может выложить в соцсети фотографии, с помощью которых его легко могут выследить злоумышленники в своих целях.

Для того, чтобы обезопасить себя и ребенка от глаз недоброжелателей эксперт советует закрыть личные профили в социальных сетях и отключить автоматически проставляемую геолокацию фотографий.

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