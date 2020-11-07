Джонни Деппа уволили из третьей части "Фантастических тварей"

По словам Деппа, он с уважением отнесся к просьбе компании Warner Bros, потому без скандалов согласился отказаться от роли Грин-де-Вальда.

Из-за требований компании Warner Bros. актер Джонни Депп не сможет вернуться к роли злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают", сообщает zakon.kz.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Заявление на бланке с подписью актера появилось в социальных сетях после того, как Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Деппа, который обвинял в клевете британский таблоид Sun. Информацию о том, что актер избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд, сочли истинной. Ранее суд подтвердил 12 из 14 случаев насилия, описываемых в материале издания. Получить компенсацию за репутационный ущерб у Деппа не получилось.

Джонни Депп подал иск против издания в июле 2020 года, обвинив его в клевете. В статье The Sun за авторством журналиста Дэна Вуттона актер был назван "мужем-садистом". Суд решил, что ответчик сумел доказать, что опубликованные им утверждения соответствуют действительности.

По словам Деппа, он с уважением отнесся к просьбе компании Warner Bros, потому без скандалов согласился отказаться от роли Грин-де-Вальда.

Актер также выразил благодарность всем, кто поддерживает его и предан ему в связи решением суда в Великобритании. Актер отметил, что намерен подать апелляцию, поскольку его намерения по-прежнему тверды. По словам Деппа, заявления, сделанные в его адрес, не соответствуют действительности.

Как пишет Variety, решение о том, что будет с его ролью, примут до 2022 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!