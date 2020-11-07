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Верховный суд США постановил изолировать ряд бюллетеней в Пенсильвании

Это требование республиканцев.

Фото : Fort Worth Business Press7 ноября 2020, 09:48

Изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно. Такое решение вынес Верховный суд США, сообщает zakon.kz.

Избирательным комиссиям округов приказано отделить и содержать в запечатанном контейнере все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, передает ТАСС.

Ранее сторонники действующего президента в иске потребовали от ведомства отделить и не считать в Пенсильвании бюллетени, полученные после дня выборов. Они также призвали верховного суд решить, насколько законны эти бюллетени.

Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.


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