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Следователя сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанайской области

Женщине было всего 33 года. Служила в полиции шесть лет.

Фото : Polisia.kz7 ноября 2020, 11:20

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в селе Карасу. Сегодня, 7 ноября женщина скончалась в больнице, сообщает zakon.kz.

Капитан полиции Светлана Исаева возвращалась домой с работы в форменном обмундировании. Шла по пешеходному переходу, когда водитель Lada Grant совершил на нее наезд.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Также начато служебное расследование. Женщине было всего 33 года. Служила в полиции шесть лет. Руководство и личный состав выражает глубокие соболезнования семье погибшей, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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