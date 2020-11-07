Следователя сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанайской области
Женщине было всего 33 года. Служила в полиции шесть лет.
Фото : Polisia.kz7 ноября 2020, 11:20
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в селе Карасу. Сегодня, 7 ноября женщина скончалась в больнице, сообщает zakon.kz.
Капитан полиции Светлана Исаева возвращалась домой с работы в форменном обмундировании. Шла по пешеходному переходу, когда водитель Lada Grant совершил на нее наезд.
В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.
Также начато служебное расследование. Женщине было всего 33 года. Служила в полиции шесть лет. Руководство и личный состав выражает глубокие соболезнования семье погибшей, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046886-603aa3ab971d65dd57913f45ad83be62
Сейчас читают