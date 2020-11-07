150 тысяч тенге перечислила интернет-гадалке жительница Петропавловска

Горожанка поняла, что стала жертвой мошенницы после того, как номер гадалки оказался не доступен.

В полицию Петропавловска обратилась 27-летняя жительница областного центра. Она заплатила интернет-гадалке 150 тыс. тенге, а та пропала, сообщает zakon.kz.

Жительница Петропавловска обратилась к женщине по имени Фатима, разместившей объявление в Instagram, в котором обещала снять порчу, предсказать судьбу и провести другие обряды, предполагающие, что жизнь наладится.

В течение месяца горожанка перечисляла гадалке деньги.

Если уже начала, нужно закончить все обряды. Все молитвы нужно завершить. Так она уверяла меня продолжать из раза в раз переводить деньги, которые якобы необходимы для покупки свечей, разных трав, - рассказала обманутая девушка.

В результате она перечислила на карточку и на номер сотовой связи 150 тысяч тенге. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенницы после того, как номер гадалки оказался не доступен.

Мошенники идут на разные уловки. С начала года в СКО зарегистрировано более 300 фактов интернет-мошенничества. Лучший способ обезопасить себя от таких преступных схем, не соглашаться на предложения сомнительного характера. Приобретать товар только в проверенных Интернет-магазинах либо на площадках через надежные приложения, - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП СКО полковник полиции Петр Климов.

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