Жительница Актобе отдала 700 тысяч тенге мошеннице ради получения квартиры

Фото: polisia.kz

В полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что стала жертвой мошенницы. По ее словам, она доверилась малознакомой женщине, которая пообещала помочь получить по государственной программе квартиру без очереди, сообщает Zakon.kz.

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