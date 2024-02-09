Жительница Актобе отдала 700 тысяч тенге мошеннице ради получения квартиры
Фото: polisia.kz
В полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что стала жертвой мошенницы. По ее словам, она доверилась малознакомой женщине, которая пообещала помочь получить по государственной программе квартиру без очереди, сообщает Zakon.kz.
За оказание данной услуги "помощница" просила 700 тыс. тенге.
"Войдя в доверие к потерпевшей, она убедила актюбинку оформить денежный кредит. Получив заем в банке, девушка денежные средства сразу передала подозреваемой наличными. В ходе проведения оперативных мероприятий по данному факту была установлена и доставлена в полицейский участок 36-летняя местная жительница". Пресс-служба ДП Актюбинской области
Подозреваемая дала признательные показания.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook казахстанцы все чаще стали получать предложения оформить кредит на сумму до 90 млн тенге всего под 2%. Им на эти деньги предлагают купить недвижимость или открыть бизнес. Это все дело рук мошенников.
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