В ВКО "закрыли" еще несколько населенных пунктов
Въезд и выезд запрещены
Фото : inform.kz7 ноября 2020, 15:12
На основании постановления санврача района Алтай санитарные посты установили в Серебрянске и Новой Бухтарме, передает zakon.kz.
По информации YK-news.kz, постановление районного санврача размещено в официальных источниках.
Согласно документу, въезд в Серебрянск, Новую Бухтарму, равно как и выезд из них запрещены, за исключением некоторых категорий людей, указанных в постановлении.
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