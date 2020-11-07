В ВКО "закрыли" еще несколько населенных пунктов

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Въезд и выезд запрещены

Фото : inform.kz7 ноября 2020, 15:12

На основании постановления санврача района Алтай санитарные посты установили в Серебрянске и Новой Бухтарме, передает zakon.kz.

По информации YK-news.kz, постановление районного санврача размещено в официальных источниках.

Согласно документу, въезд в Серебрянск, Новую Бухтарму, равно как и выезд из них запрещены, за исключением некоторых категорий людей, указанных в постановлении.


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