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Лукашенко объявил Беларусь ядерной державой

Ввод АЭС в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года.

Фото : belta.by7 ноября 2020, 15:34

Александр Лукашенко заявил, что с запуском первой атомной электростанции Беларусь становится "ядерной державой", сообщает zakon.kz.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - цитирует его агентство БелТА.

В объединенную энергосистему страны энергоблок включили еще 3 ноября. Его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022-м.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Литва считает Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности, в августе страна направила ноту протеста и призвала прекратить ее строительство, пока она не пройдет все тесты, предложенные Европейским Союзом.

В ноябре Литва заявила об отказе покупать электричество в Беларуси после того, как на АЭС началась выработка электроэнергии.


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