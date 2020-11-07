В мангистауском урочище Бозжыра построят отель

В 2020 году в Актау начал работать пятизвездочный отель.

В урочище Бозжыра в Мангистауской области планируется постройка бутик-отеля "Бозжыра сафари отель", передает zakon.kz.

На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы еще не ведутся. На видео, которое распространяется в Сети, идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта сроком на два дня. На сегодняшний день ведется работа по проектированию указанного отеля, - цитирует пресс-службу акимата региона lada.kz

В Telegram-канале Yedilov Online приводятся слова вице-министра культуры и спорта Уркена Бисакаева:

С июля 2020 года на побережье Каспийского моря города Актау начал функционировать пятизвездочный отель международного уровня Rixos Waterworld Aktau. С открытием данного отеля в регионе наблюдается рост количества туристов, что дает большие перспективы для социально-экономического развития всего региона. Активизировался малый и средний бизнес, инвесторы с международными брендами изъявляют желание участвовать в туристских проектах. Помимо развития пляжного туризма, рост туристского потока в регион дает импульс для развития многих других видов туризма и различных локаций, - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектирование будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания. Цвета и оттенки для строительства материалов будут максимально естественны.

Этот год показал, что многие гости региона отдыхая у моря также посетили урочище Бозжыра. И этот поток будет расти из года в год. Наша задача обеспечить готовность для приема туристов. Для этого нужны соответствующие туристские объекты. В противном случае, без соответствующих условий туризм нанесет больший вред природе. Инвесторы запустившие отель Rixos предложили реализовать уникальный проект бутик-отеля "Бозжыра сафари отель". Объект будет полностью соответствовать требованиям "зеленых" технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами, - значится в информации.

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