Горячие новости
Читайте также

Байден победил на президентских выборах в США - СМИ

Согласно оценкам CNN, Байден выиграл в штате Пенсильвания и получил 273 голоса

Фото : zimbio.com7 ноября 2020, 22:37

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Согласно оценкам CNN, Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, он у него теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа - 213.

Прогноз обновлен на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и ряде других штатов.

Победу на выборах Байдена подтверждают также Fox New, Assosiated Press и NBC.

Согласно сообщению пресс-пула Белого дома, прежний президент страны впервые после проведения выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты