Байден победил на президентских выборах в США - СМИ

Согласно оценкам CNN, Байден выиграл в штате Пенсильвания и получил 273 голоса

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Согласно оценкам CNN, Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, он у него теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа - 213.

Прогноз обновлен на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и ряде других штатов.

Победу на выборах Байдена подтверждают также Fox New, Assosiated Press и NBC.

Согласно сообщению пресс-пула Белого дома, прежний президент страны впервые после проведения выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния.

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