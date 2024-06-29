Демократы хотят заменить Байдена на президентских выборах США

В США после неудачных дебатов президента Джо Байдена против Дональда Трампа заговорили о возможном снятии кандидатуры действующего главы Соединенных Штатов на предстоящих президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Все западные СМИ, включая импонирующие (по словам Трампа) нынешнему президенту и его партии, пишут о шаткости положения Джо Байдена и о том, что главу Соединенных Штатов пытаются убедить отказаться от президентской гонки – однопартийцы недовольны прошедшими дебатами и их результатами. У 81-летнего кандидата плохие шансы на выборах, и главная причина – возраст, – пишут разные редакции с разной подачи. Но суть одна.

Так, например, главный политический новостной портал Politico выпустил статью: "Движение за то, чтобы убедить Байдена не баллотироваться, реально".

"Член Палаты представителей, ярый защитник президента, заявил, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в Сенате Чак Шумер должны рассмотреть возможность "объединенных усилий" по вытеснению президента Джо Байдена из гонки", – говорится в статье Politico, которую разместили на сайте самой главной и важной темой дня.

Еще одна цитата из статьи:

"Удрученные слабым голосом президента, бледным видом и бессвязными ответами, многочисленные представители Демократической партии заявили, что ставка Байдена на ранние дебаты, чтобы опровергнуть непрекращающиеся вопросы о его возрасте, не только дала обратный эффект, но и нанесла ущерб, который может оказаться необратимым. Президент в первые 30 минут дебатов полностью подтвердил сомнения относительно своей пригодности".

Другой демократ в Палате представителей заявил, что Байдену "необходимо поразмыслить" о дальнейших действиях, и указал, что личные переписки между законодателями становятся напряженными, а некоторые прямо заявили, что президенту следует выйти из гонки.

"Менее чем за два месяца до съезда Демократической партии Байдену придется согласиться на снятие своей кандидатуры, чтобы партия открыла гонку делегатам в Чикаго. И нет никаких признаков, даже после того, как бывшие помощники Байдена выступили по телевидению, чтобы раскритиковать его выступление в четверг, что он рассмотрит возможность завершить свою полувековую карьеру в политике унизительным уходом в середине кампании", – пишет Politico.

После этого, в минувшую пятницу, 28 июня, Байден провел митинг в Северной Каролине на фоне паники среди демократов по поводу результатов дебатов. Президент продолжил давать свои основные предвыборные обещания, пишет газета Guardian.

"И хотя он время от времени кашляет и, похоже, его как минимум дважды прерывали протестующие, Байден в целом четко формулирует свои реплики – то, что ему неоднократно удавалось с трудом, когда Трамп стоял справа от него в студии CNN вчера вечером", – цитата газеты.

Однако американский телеканал CNN, на полях которого и прошли те самые дебаты, пишет, что вероятность отказа Байдена от президентской гонки маловероятна.

"Даже несмотря на то, что в пятницу все чаще раздавались призывы к президенту Джо Байдену рассмотреть возможность выхода из гонки, сторонники Демократической партии и избранные должностные лица, по всей видимости, в значительной степени смирились с реальностью того, что эта идея в лучшем случае маловероятна, а скорее всего – лишь бредовая фантазия", – говорится в репортаже телеканала.

Дальше всех зашла редакционная коллегия New York Times – они напрямую призывают Байдена выйти из гонки после его выступления на дебатах.

"Президент появился в четверг вечером как тень великого государственного служащего. Он изо всех сил пытался объяснить, чего он достигнет на втором сроке. Он изо всех сил пытался ответить на провокации Трампа. Он изо всех сил пытался привлечь Трампа к ответственности за его ложь, его неудачи и его пугающие планы. Не раз ему удавалось дочитать предложение до конца", – написали в газете.

После редакция без каких-либо намеков, к которым прибегали остальные, пишет, что Байдену следует оставить кресло президента.

"Самая большая общественная услуга, которую сейчас может оказать г-н Байден, – это объявить, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание", – говорится в статье.

Совет заявил, что есть лидеры-демократы, которые могли бы стать "убедительной и энергичной" альтернативой Трампу.

"У партии нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками г-на Трампа и недостатками г-на Байдена. Слишком большая ставка – просто надеяться, что американцы проигнорируют или сочтут незначительными возраст и немощь г-на Байдена, которые они видят собственными глазами", – заявили NYT.

Совет далее заявляет, что он по-прежнему будет поддерживать Байдена как свой "однозначный выбор", если выбор останется между ним и бывшим президентом Дональдом Трампом. То есть у газеты нет цели очернить действующего президента, чтобы на выборах победил Трамп.

Предыстория

В минувшую пятницу, 28 июня, в Атланте прошли первые предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Их транслировал канал CNN. Соперники 90 минут обсуждали экономические проблемы, миграция и аборты, затем международные темы. Трамп раскритиковал вывод войск из Афганистана, заявил, что урегулирует конфликт в Украине в случае своей победы и не согласился с условиями мира, предложенными Путиным. Байден назвал Трампа "неудачником", а Трамп заявил, что Байден – преступник и в целом худший президент в истории.

Трамп даже предложил Байдену пройти тест на умственные способности, который он, по его словам, прошел превосходно. Отметим, что Трампу – 78 лет, а Байдену – 81 год.

Дебаты проходили без присутствия зрителей. Ведущие поочередно задавали вопросы, и микрофоны участников отключались.

Позже американские зрители назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%.

Позже президент США прокомментировал не самое удачное выступление на дебатах против Трампа.

"Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю, – я знаю, как говорить правду!" – заявил глава Белого дома.

Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.