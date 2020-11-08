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Лукашенко назвал выборы в США "позорищем"

Американские выборы, по его мнению, являются не чем иным, как "издевательством над демократией".

Фото : БелТА8 ноября 2020, 07:04

7 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на открытии БелАЭС, рассказал прессе, как он относится к выборам в США, сообщает zakon.kz.

Его слова цитирует БелТА.

Американские выборы, по его мнению, являются не чем иным, как "позорищем и издевательством над демократией". Он заметил, что в отношении Беларуси страны Запада выдвигали свои требования о переголосовании, так как были утверждения, что выборы прошли с подтасовками. В случае с США, уверен Лукашенко, такой реакции не будет.

Я могу сейчас сказать: никак, побоятся, — добавил белорусский президент.

В то же время он считает, что вне зависимости от того, кто будет избран, белорусско-американские отношения не изменятся. "Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", — заявил он.


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