Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане выросло на 723 человека
Всего в стране подтверждено 116 162 случаев.
Фото : spbdnevnik.ru8 ноября 2020, 08:01
За прошедшие сутки зарегистрированы 723 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 116 162 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
в городе Алматы - 14940(+28),
в городе Нур-Султан - 14838(+49),
в Атырауской области - 11355(+5),
в ВКО - 11796 (+353),
в Карагандинской области - 10695(+17),
в ЗКО - 7229(+43),
в городе Шымкент - 5263(+6),
в Алматинской области - 5225(+11),
в СКО - 4688(+32),
в Павлодарской области - 4627(+63),
в Жамбылской области - 4216(+4),
в Акмолинской области - 3973(+43),
в Костанайской области - 3865(+57),
в Туркестанской области - 3423(+1),
в Мангистауской области - 3408(+3),
в Актюбинской области - 3359(+8),
в Кызылординской области - 3262(+0).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046934-373f101ddef4ac489ca84dc9785e43b8
Сейчас читают