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Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане выросло на 723 человека

Всего в стране подтверждено 116 162 случаев.

Фото : spbdnevnik.ru8 ноября 2020, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 723 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 116 162 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Алматы - 14940(+28),

в городе Нур-Султан - 14838(+49),

в Атырауской области - 11355(+5),

в ВКО - 11796 (+353),

в Карагандинской области - 10695(+17),

в ЗКО - 7229(+43),

в городе Шымкент - 5263(+6),

в Алматинской области - 5225(+11),

в СКО - 4688(+32),

в Павлодарской области - 4627(+63),

в Жамбылской области - 4216(+4),

в Акмолинской области - 3973(+43),

в Костанайской области - 3865(+57),

в Туркестанской области - 3423(+1),

в Мангистауской области - 3408(+3),

в Актюбинской области - 3359(+8),

в Кызылординской области - 3262(+0).


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