176 казахстанцев заболели пневмонией за сутки

Один пациент скончался.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 ноября 2020 года, сообщает zakon.kz.

Данные МВК по нераспространению COVID-19 показывают, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 601 человека, среди которых 397 детей. В стационарах находится –2 727 пациент, на амбулаторном уровне – 3 874 человек. 188 человек находятся в тяжелом состоянии, 20– крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 8 ноября 2020 года:

За прошедшие сутки было зарегистрировано 176 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 59 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 39 058, случаев с летальным исходом - 409, всего выздоровели – 29 138 человек.

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