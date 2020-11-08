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Побег от полицейского карантинного рейда попал на видео

В каком городе Казахстана это происходит пока неизвестно, но предположительно это Алматы.

Фото : Кадр из фильма8 ноября 2020, 11:16

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором группа людей, ломает забор, убегая от кого-то. Автор видео утверждает, что таким образом посетители некоего заведения пытаются скрыться от полицейских, совершающих рейд по соблюдению карантина, сообщает zakon.kz.

Дело происходит ночью, мужчины и женщины выдирая секционные конструкции из металлопрофиля, делают бреши в заборе и сквозь них покидают территорию.

В каком городе Казахстана это происходит пока неизвестно, но предположительно это Алматы. Более подробная информация появится позже.

Напомним, что в Алматы по поручению акима Бакытжана Сагинтаева, проходят рейды на соблюдение карантинных мер. Полиция совместно с мониторинговыми группами проверяет заведения города на предмет нахождения в них посетителей после установленного время закрытия, а также на соблюдение санитарных норм.

В ночь с 6-7 ноября в Алматы закрыли 46 объектов. Приостановлено время нахождение посетителей и выведены гости из 16 заведений.


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