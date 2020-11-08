Единство и мир - наши общие интересы

У каждой этнической группы в Казахстане своя история жизни.

"Согласие и единство – счастье и богатство", - гласит мудрость. Сегодня благодаря единству наций и дружбе народов, сформировавшейся в нашей стране, ставшей счастливой родиной для всех национальностей, государство процветает и движется вперед. Главное богатство Казахстана - это мир и сплоченность многонационального народа, межнациональное и межконфессиональное согласие, взаимопонимание и уважение, сообщает zakon.kz.

У каждой этнической группы в Казахстане своя история жизни. Народ, живущий счастливой жизнью в селе Каскабулак Таласского района, Жамбылской области растет благодаря братству дружественного казахского народа. Жители получают выгоду от государственных программ, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в селе. Уровень участия курдского этноса в процессе развития бизнеса, строительства, социально-культурного развития района более чем достаточно. В укреплении межнационального мира старейшины села всегда были образцом подражания для молодежи.

Аким области Бердибек Сапарбаев с рабочим визитом посетил наше село, встретился с жителями. Он инициировал идею открыть казахский класс в сельской школе в рамках идеологического проекта "Мир и согласие" и эта идея была реализована. Теперь мы стали свидетелями того, что, пилотный проект, направленный на укрепление дружбы между этническими группами и укрепление мира, получил широкое распространение и в наших краях, - отметил, председатель совета ветеранов села Каскабулак Исмаил Усейнов.

В рамках проекта в Таласском районе было проведено 62 мероприятия, в котором приняли участие 1420 человек. 172 гражданам была оказана методическая и консультативная помощь. 10 граждан получили микрокредиты, 5 граждан получили государственные гранты для открытия и ведения бизнеса, 33 человека трудоустроились, 43 гражданам назначена адресная социальная помощь.

У каждого сельчанина во дворе своя ферма. В основном занимаются животноводством и птицеводством, пользуются эффективностью государственных программ, направленных на расширение бизнеса.

Сегодня среди сельской молодежи нет никого, кто остался без внимания, и я не ошибаюсь, говоря, что благодаря воспитанию старших молодежь относятся с большим уважением к казахской земле, его традициям и обычаям, культуре и языку. Бізде барлығы қазақша сөйлейді. Все мы должны быть благодарны казахскому народу за наши мирные дни, - сказал аксакал села Мехмед Темиров.

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