Народный любимец: в Талгарском районе появился мурал Жолана Умарова

Автор художественной росписи талдыкорганский художник – Еркегали Имангали.

Жители Талгарского района не скрывают своей радости. На одной из многоэтажек, нового микрорайона в городе Талгар Алматинской области, появился мурал покойного экс-акима Жолана Умарова, сообщает zakon.kz.

Силуэт народного любимца отныне будет находиться на стене одной из новостроек, которую покойный глава района, буквально в канун своей кончины успел передать в пользование населению. Мурал – это не просто дань уважения его работе, но и народное почтение, память о его личности.

Об этом свидетельствуют многочисленные записи жителей района в социальных сетях, которые по сей день выражают ему благодарность и делятся эмоциями о появившейся картине.

"Жолан Умаров – был настоящим народным акимом. Это большая утрата для нас всех. Вот это я понимаю память, молодцы. У нас не было еще таких акимов и пусть все видят, что мы можем быть благодарны. Вечная память Жолану", "Вот пример служения народу – Родине. Заслуживает уважения" - пишут пользователи сети.

К слову, автор творческой, художественной росписи талдыкорганский художник – Еркегали Имангали.

Следует отметить, что данный портрет создан при поддержке акима области Амандыка Баталова, который в свою очередь отмечает весомый вклад Жолана Умарова в развитие не только Талгарского района, но и всей области в целом.

Мурал районному акиму создан в Жетысу впервые. Я поддерживаю данную инициативу, потому что Жолан Ыбырайахынович действительно заслуживает почести и уважения. Он много сделал для народа. И уверен, сделал бы еще больше. Разделяю боль утраты с его родными, - говорит Амандык Баталов.

Напомним, экс-аким Талгарского района Жолан Умаров, скоропостижно скончался от пневмонии в период пандемии, летом текущего года. Ему исполнился 41 год. Вместе с супругой воспитывал четверых детей.

К слову, он окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный аграрный университет по специальностям: юрист, бакалавр кадастра.

Трудовой путь начинал исполнительным директором ТОО "КИРЗАВОД-1". В разные годы работал заместителем генерального директора ТОО "КИРЗАВОД-1", специалистом юридического сектора Алматинского филиала ДГП "Алматыжер ҒӨО", начальником Каскеленского земельно-кадастрового филиала, первым заместителем директора, исполняющим обязанности директора ДГП "Алматыжер ҒӨО", исполняющим обязанности директора Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Научно-производственный центр земельного кадастра" Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, главным специалистом управления земельных отношений Алматинской области, руководителем отдела областного управления туризма, руководителем управления земельных отношений Алматинской области.

В 2017-2019 годах работал акимом Райымбекского района Алматинской области. С сентября 2019 года занимал должность акима Талгарского района.

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