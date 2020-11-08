Казахстанец стал чемпионом мира по самбо среди юниоров
В соревновании принимали участие более 400 самбистов из 30 стран мира.
Фото : International SAMBO Federation8 ноября 2020, 13:59
Чемпионат мира по самбо среди юниоров проходил с 5 по 8 ноября в городе Нови-Сад (Сербия), сообщает zakon.kz.
Нурбек Куанышулы стал чемпионом в весовой категории до 74 кг, передает Prosports.kz.
В соревновании принимали участие более 400 самбистов из 30 стран мира.
В полуфинале Нурбек Куанышулы победил киргизского спортсмена. В финале он одержал верх над спортсменом из Узбекистана.
Обладателями бронзовых медалей чемпионата мира по самбо стали наши местные спортсмены Айбек Сайлаубаев в весовой категории до 65 килограммов и Даурен Тулегенов в весовой категории до 57 килограммов.
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