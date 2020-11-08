Казахстанец стал чемпионом мира по самбо среди юниоров

В соревновании принимали участие более 400 самбистов из 30 стран мира.

Чемпионат мира по самбо среди юниоров проходил с 5 по 8 ноября в городе Нови-Сад (Сербия), сообщает zakon.kz.

Нурбек Куанышулы стал чемпионом в весовой категории до 74 кг, передает Prosports.kz.

В соревновании принимали участие более 400 самбистов из 30 стран мира.



В полуфинале Нурбек Куанышулы победил киргизского спортсмена. В финале он одержал верх над спортсменом из Узбекистана.

Обладателями бронзовых медалей чемпионата мира по самбо стали наши местные спортсмены Айбек Сайлаубаев в весовой категории до 65 килограммов и Даурен Тулегенов в весовой категории до 57 килограммов.

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