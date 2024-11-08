Казахстанец стал чемпионом мира по самбо

8 ноября в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова начался чемпионат мира по самбо, на котором Казахстан завоевал свою первую золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, в финале по спортивному самбо в категории сверхтяжелого веса Темирлан Колбай (+98 кг) одержал победу над спортсменом из Монголии Пуревдоржем Дамдинчуреном.





"Наш спортсмен по ходу соревнований также выиграл у Кеничи Накаямы (Япония), Бреда Флореса (Гондурас), Нурбека Тураева (Узбекистан) и в полуфинале у Степана Солдатенкова (FIAS)", – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня спортсмены сборной Казахстана завоевали четыре бронзовые медали.

Спортивное самбо: Армат Кабдолов (58 кг), Арайлым Абенова (+80 кг)

Боевое самбо: Куралай Кабрайкызы (54 кг), Маратбек Рахметоллин (64 кг).

В этом году в соревнованиях по самбо принимают участие 470 спортсменов из 80 стран. Честь Казахстана защищают 28 спортсменов. Чемпионат, который продлится до 10 ноября, включает соревнования по спортивному и боевому самбо, а также поединки для слабовидящих спортсменов (SVI-1), на которых разыграют 31 комплект наград.