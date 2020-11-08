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UFC поставил Макгрегора на первое место рейтинга, Нурмагомедова на третье

Впрочем уже через час рейтинг откатили к предыдущей версии.

Фото : The Scottish Sun8 ноября 2020, 15:02

Ирландец Конор Макгрегор, занимавший 11-е место и в последний раз выходивший в октагон в январе, неожиданно попал на первую строчку, сообщает zakon.kz.

Но через час рейтинг откатили к прошлой версии, передает ТАСС.

За этот час Хабиб откатился на третью строчку, а второе место по-прежнему осталось за американцем Джоном Джонсом. Примечательно, что ирландский боец свой предыдущий бой проводил еще в январе 2020 года. Нурмагомедов же 24 октября в третий раз защитил титул чемпиона среди легковесов, победив американца Джастина Гэтжи. После поединка боец из России завершил карьеру.

Подобный рейтинг вызвал недоумение у СМИ и любителей смешанных единоборств, так как ирландец свой последний бой провел в январе и формальных оснований для того, чтобы он поднялся в рейтинге Pound-for-Pound не было.

Рейтинг уже откатили к предыдущей версии - от 27 октября. Видимо это была техническая ошибка и сейчас Макгрегор продолжает занимать в нем 11-е место.


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