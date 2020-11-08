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В Азербайджане заявили о взятии города Шуша в Карабахе

Об этом Алиев заявил в обращении к нации.

Фото : Gazeta.Az8 ноября 2020, 15:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в воскресенье в обращении к нации из Аллеи шехидов в Баку, которое транслировалось по государственному телевидению.

Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу, - сказал Алиев.

Стоит отметить, что Шуша стратегически важный город. Он расположен на высоте в 4 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте.


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