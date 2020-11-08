МИИР Казахстана прокомментировало информацию о поставке оружия Азербайджану

Ведомство призывает не доверять недостоверным данным.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опровергло утверждения некоторых информационных ресурсов о том, что республика поставляет вооружения Азербайджану, передает zakon.kz.

Казахстан придерживается соблюдения всех обязательств страны перед мировым сообществом и не имеет намерений по поставке вооружения в другие страны. Указанные в статье сведения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований, - сообщили в МИИР.

В ведомстве также призвали не доверять недостоверным данным и руководствоваться только официальными источниками информации.

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