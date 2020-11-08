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Работу пассажирских поездов вновь ограничивают из-за коронавируса

Курсирование и периодичность изменились в целях предотвращения распространения Covid-19 в СКО, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.

Фото : Pixabay8 ноября 2020, 19:47

Работу пассажирских поездов вновь ограничивают из-за COVID-19 в Казахстане, передает zakon.kz.

С понедельника, 9 ноября, временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов:

- №705/706 Алматы — Петропавловск: с ежедневного на через день
- №31/32 Павлодар — Алматы: по назначенным датам

Временно запрещена продажа билетов, посадка и высадка пассажиров на все станции в следующих областях:

- в Акмолинской области, за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау

- в Павлодарской области, за исключением станций Павлодар, Экибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь

- в Костанайской области, за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная

- в Северо-Казахстанской области запрещаются движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции

Продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов:

- №68/67 Нур-Султан (Нурлы жол) — Оскемен-1: один раз в неделю
- №351/352 Алматы-2 — Оскемен-1: через день до конца ноября


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